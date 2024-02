Sicurezza: Biancofiore (Cd'I), onore sempre a Polizia, Forze ordine, militari, piena fiducia a Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onore sempre alla Polizia, alle Forze dell'ordine, ai Militari, ai servizi di Intelligence che difendono la nostra libertà rischiando sulla propria pelle". Lo ha detto in Aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sui recenti fatti di Pisa e Firenze. "Desidero partire da questa affermazione cui profondamente credo - ha aggiunto - perché la Polizia non è al servizio di una parte politica né del governo in carica. Le Forze dell'ordine rappresentano lo Stato e sono al servizio del cittadino. Quindi serve il massimo rispetto per il loro delicato ruolo. Fermo restando la condanna per eventuali soprusi commessi, che verranno puniti, in questi giorni da sinistra si è avventatamente parlato di clima di repressione, di totalitarismo soft, di capocrazia ed altre espressioni che non rendono onore a chi le pronuncia. Se qualcuno a sinistra pensa si possano consentire senza conseguenze assalti, cortei con slogan antiisraeliani, insulti, roghi a manichini che raffigurano avversari politici o la ricerca sistematica del contatto fisico lo dica apertamente. Noi non lo condividiamo, anzi crediamo che si debba difendere ad ogni costo la cultura della legalità messa in discussione da chi non la ritiene più come un valore assoluto. Si è speculato persino sulle parole del Capo dello Stato che sono sacrosante sempre anche quando solidarizza con il presidente Meloni, ma la sinistra non sembra condividerlo. Come non condivide che non può esistere un manganello 'politicamente corretto' a seconda di chi governa e su chi viene usato. Allora ministro Piantedosi, la ringrazio per le sue parole e ringrazio le forze dell'Ordine, per quanto fanno per questo straordinario Paese che a volte sembra un po' ingrato", ha concluso.(Rin)