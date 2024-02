Unipol: Uilca, rinnovato contratto integrativo, migliorate condizioni dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta “registriamo un importante aspetto sulla contrattazione di anticipo, su indicazione del nuovo Contratto Nazionale come elemento distintivo nel settore”. Commentano così Luigia Maresca, segretaria responsabile Uilca Gruppo Unipol e Andrea Rochas, segretario responsabile Uilca UnipolSai, la firma dell’accordo unitario sul rinnovo del Contratto integrativo aziendale del gruppo Unipol, arrivata ieri al termine di una serrata trattativa. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto poiché migliora le condizioni salariali degli 8.500 dipendenti”, aggiungono. L’accordo, che introduce elementi di novità quale il riconoscimento dell’inquadramento normativo al terzo livello degli operatori dei Contact Center e quinto livello per i Team Leader, ha validità per l’anno in corso fino al prossimo rinnovo legato al Piano Industriale 2025/2027, in discussione a partire da questo autunno. Dal mese di aprile, dopo la ratifica tramite referendum da parte dei lavoratori, verranno erogati: una tantum di 1.000,00 euro (quarto livello), con l’opzione accredito in busta paga o versamento nel fondo pensione (+15 per cento); ⁠credito welfare di 200,00 euro (quarto livello); previdenza +0,25 per cento = 5,50 per cento; ⁠variabile pari a un ulteriore importo di 350,00 euro (quarto livello) al raggiungimento di due obiettivi (ferie e formazione obbligatoria); ⁠ticket +0,50 = 9,00 euro. (Com)