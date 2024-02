Tav: consegnata la quinta fresa per lo scavo del tunnel di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste cinque nuove frese consentiranno al progetto del tunnel di base della Torino-Lione di fare un salto di qualità. Lo ha affermato il presidente di Telt Daniel Bursaux in occasione della consegna della quinta fresa per lo scavo del tunnel di base. "Diventa così ancora più concreto il completamento di questo anello centrale del Corridoio Mediterraneo della rete Ten-T. Le equipe di Telt e delle aziende partner sono orgogliose di contribuire alla costruzione di un'Europa più green e meglio collegata", ha continuato Bufalini. Mentre il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini ha affermato: "Sono sette in totale le Tbm che serviranno per completare lo scavo di due gallerie di 57,5 km ciascuna che costituiscono il tunnel di base del Moncenisio, il più lungo tunnel ferroviario al momento in costruzione al mondo. (segue) (Rpi)