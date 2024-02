Tav: consegnata la quinta fresa per lo scavo del tunnel di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo cinque frese costruite, 3 miliardi di lavori in corso, 36 km di gallerie scavate sugli oltre 160 km totali da realizzare e dieci cantieri attivi nei due Paesi È una sfida tecnica e ingegneristica enorme ed è un impegno che Italia, Francia e Europa, hanno preso con i cittadini per collegare il Continente in modo più efficiente e sostenibile. Telt concretizza questa responsabilità già nella fase costruttiva dell'opera, chiedendo alle imprese al lavoro sui cantieri uno sforzo di innovazione che si declina anche nell'individuazione delle migliori eccellenze mondiali nei diversi ambiti: in questo caso le imprese hanno scelto un'eccellenza europea riconosciuta in tutto il mondo", ha concluso Bufalini. (Rpi)