Speciale energia: Desclazi (Eni), piano sicurezza deve fare conti con consumi

- A parte gli Stati Uniti, tutti gli altri Paesi “non sono indipendenti” da un punto di vista energetico “ma hanno trovato una diversa indipendenza. Un piano di sicurezza energetica può essere un piano di indipendenza energetica ma deve essere fatto da tantissime interconnessioni”. A dirlo è stato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al convegno “Indipendenza energetica dal 2050. “Un piano di sicurezza deve fare i conti con i consumi, con qual è la domanda” ha aggiunto ricordando che “l’Italia ad oggi in campo energetico ha quasi il 78 per cento di fonti fossili, primo gas e petrolio, mentre le rinnovabili sono il 3 per cento, l'idroelettrico è al 10 per cento“. (Rin)