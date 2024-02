Speciale energia: opportunità per Comunità energetiche rinnovabili dell'appennino centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente approvazione del Regolamento operativo del Decreto Cer n. 414/23 del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) conferma la sensibilità nei confronti delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, destinatarie delle risorse del Piano nazionale complementare al Pnrr anche sul capitolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Grazie alla forte collaborazione con il Mase e al confronto tecnico dei rispettivi uffici, il Regolamento operativo ha accolto le richieste della Struttura commissariale. Per chi volesse beneficiare della tariffa incentivante per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata rendendo la Cer ancora più sostenibile dal punto di vista economico, gli enti beneficiari del contributo del bando Cer per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016 possono farlo accettando il contributo del 40 per cento e mantenendo i prezzari regionali indicati per la realizzazione di impianti Cer. Inoltre, i contributi in conto capitale relativi ai progetti possono essere erogati a copertura di tutte le spese connesse alla progettazione, alla realizzazione dei progetti e alle attività di costituzione e gestione dei raggruppamenti per la condivisione dell’energia, ad esclusione delle spese sostenute o da sostenere da parte dei soggetti beneficiari per l’acquisto o l’esproprio degli immobili ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001. (Com)