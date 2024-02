Sanità: Savo (Fd'I), bene rinnovo accordo per i medici di pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione per il rinnovo dell’accordo sulle prestazioni dei medici della sanità di emergenza che operano nei Pronto Soccorso del Lazio. Così la presidente della VII Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo di Fratelli d’Italia. "Un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del comparto sanitario d’urgenza - aggiunge - che, migliorando le condizioni in cui operano medici e personale sanitario impiegati nelle strutture pubbliche, aumentano la qualità dell’offerta di prestazioni e cure per i pazienti che necessitano di assistenza. Un altro fondamentale passo avanti del presidente Rocca e del Governo regionale, impegnato costantemente nell’opera di ricostruzione del comparto sanitario nonostante le difficoltà economiche: ne è segno evidente anche il riconoscimento, da parte dei sindacati, del miglioramento dei livelli di assistenza erogati e di un sensibile freno all’emorragia di personale dai presidi di emergenza. Un provvedimento, questo, che unisce l’esigenza di garantire la crescita professionale di medici e personale sanitario a quella, irrinunciabile e faro costante delle nostre azioni, di offrire adeguate prestazioni sanitarie ai pazienti della sanità pubblica", conclude Savo.(Com)