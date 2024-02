Elezioni: Patuanelli (M5s), se si votasse oggi bisognerebbe allearsi con Pd, nessun ragionamento con Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora sempre alleanze col Pd? "Non sempre" alleanze col Pd, "ma quando ci sono le condizioni per farlo, vincere si può ma bisogna costruire una base su cui governare. Se si andasse a votare alle politiche ora si dovrebbe andare insieme". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Credo che" con Calenda "si possa ragionare, come abbiamo fatto ad esempio sul salario minimo. Con Renzi, invece, è abbastanza evidente che si possa escludere ogni tipo di ragionamento", ha concluso. (Rin)