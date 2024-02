Sanità: Nisini (Lega), fibromialgia riconosciuta patologia invalidante, positivo voto oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto unanime della Camera sul provvedimento che riconosce la fibromialgia come patologia invalidante è "positivo". Lo ha detto la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini. "Finalmente, sarà possibile avviare interventi strutturati e con percorsi diagnostico assistenziali omogenei, a tutela di chi patisce una malattia complessa, altamente impattante su chi ne soffre, e che fino ad oggi non ha avuto il giusto riconoscimento - ha aggiunto -. Un provvedimento, fortemente sostenuto dalla Lega, che va incontro alle richieste di chi deve convivere con questa malattia. Un ringraziamento, in questo senso, anche alla consigliera comunale della Lega a Pistoia, Cinzia Cerdini, che già nel 2021 aveva promosso una raccolta firme per il riconoscimento di questa patologia", ha concluso Nisini. (Rin)