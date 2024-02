Scuola: M5s a Valditara, inclusione non è terreno per propaganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, proseguono Caso e Pirondini, "se un alunno non raggiunge il livello di competenza richiesto che fine fa? Resta in classe separata all'infinito? E infine: che risorse intenderebbe stanziare il ministro per promuovere ed incrementare l'inclusione? Perché non parla di aumentare già adesso i fondi su questo fronte, soprattutto per gli istituti che si trovano in zone a forte immigrazione? Ecco: il limite tra la propaganda e un approccio serio a questioni così importanti è sempre lo stesso: i soldi. E Valditara da quando ha messo piede a Viale Trastevere si è distinto solo per misure a costo zero, tagli e definanziamenti. Tra propaganda e serietà Valditara milita costantemente nel primo campo", concludono. (Rin)