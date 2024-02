Germania: inflazione diminuita al 2,5 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania è diminuito a febbraio al 2,5 per cento su base annua, toccando il minimo da giugno del 2021 quando si attestava al 2,4 per cento. Rispetto a gennaio scorso, si registra un incremento di 0,4 punti. Sono i dati preliminari pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (Stba), che diffonderà i risultati definitivi nella giornata del 12 marzo. A gennaio, il tasso di inflazione annuo era sceso al 2,9 per cento.(Geb)