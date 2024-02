Campania: Schillaci, De Luca dovrebbe dimostrare capacità invece di inventare colpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I manifesti della regione Campania sulla chiusura dei Pronto soccorso sono falsa propaganda, tra l'altro fatta con i soldi pubblici", puntualizza il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Ricordo al governatore De Luca che è compito della Regione, che lui ha scambiato per un megafono personale, garantire ai cittadini servizi e prestazioni di qualità ed efficienti. Questo governo pochi giorni fa ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l'adeguamento di molte strutture sanitarie. Ora il governatore abbandoni il cabaret e dimostri di saper spendere bene le risorse. Abbia rispetto dei suoi cittadini: se la sanità campana non funziona, se ne assuma la responsabilità", conclude il ministro.(Rin)