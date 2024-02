Nepal: ministro Esteri, prosegue impegno per rimpatrio connazionali arruolati dalla Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, in una conferenza stampa tenuta l’11 dicembre, ha dichiarato che più di 200 nepalesi combattono con l’Esercito russo in Ucraina. “Abbiamo informazioni ufficiali sul fatto che alcuni nepalesi sono stati presi in ostaggio dall’Esercito ucraino, e ci sono anche informazioni su alcuni cittadini nepalesi che prestano servizio nell’Esercito ucraino. Abbiamo appreso che più di 200 nepalesi prestano servizio nell’Esercito russo e questa è una situazione nuova e impegnativa per noi”, ha affermato il premier. (segue) (Inn)