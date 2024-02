Nepal: ministro Esteri, prosegue impegno per rimpatrio connazionali arruolati dalla Russia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal vieta l’arruolamento in eserciti stranieri diversi da quelli di India e Regno Unito e il primo agosto 2023 il ministero degli Esteri ha emesso un avviso per ricordare l’esistenza del divieto, oltre che per sconsigliare i viaggi non essenziali in Russia. Il 20 dicembre Katmandu ha ribadito a Mosca le richieste di non reclutare cittadini nepalesi, di comunicare quanti siano quelli attualmente arruolati e se ci siano feriti e di rimpatriarli. Il ministero, inoltre, ha fatto sapere che il nulla osta per i viaggi in Russia è ottenibile solo per chi svolge funzioni pubbliche, è titolare di borse di studio o ha impegni professionali o d’affari. La disposizione vale anche per le domande presentate alle ambasciate nepalesi in India, Bangladesh, Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Bahrein. Il 4 gennaio il rilascio di permessi di lavoro per la Russia e l’Ucraina è stato sospeso fino a nuovo avviso. (Inn)