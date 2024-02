Sanità: al San Filippo Neri "Infopoint Aism" per persone con Sclerosi Multipla e loro familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aperto oggi, al presidio ospedaliero San Filippo Neri della Asl Roma 1 l'Infopoint Aism. Si tratta di un punto informativo rivolto alle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate, come la Neuromielite ottica, ai loro familiari e ai caregiver. Sarà anche il luogo dedicato alla sensibilizzazione e informazione sulle tematiche connesse alla patologia - informazioni su certificati, riabilitazione, aspetti legali, supporto psicologico - proprio nel luogo dove l'intervento è ancora più necessario. Il Centro Sclerosi Multipla del San Filippo Neri è, infatti, un Hub regionale abilitato alla somministrazione di tutte le terapie al momento disponibili per il trattamento della Sclerosi Multipla e a cui, ogni anno, si rivolgono circa 800 pazienti per effettuare le valutazioni cliniche e strumentali necessarie per la diagnosi e il controllo dell'evoluzione della malattia. (segue) (Com)