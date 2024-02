Sanità: al San Filippo Neri "Infopoint Aism" per persone con Sclerosi Multipla e loro familiari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo sentitamente la dottoressa Maria Concetta Altavista, Direttore dell'Uoc Neurologia dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, la dottoressa Elisabetta Ferraro, Responsabile del Centro Sclerosi Multipla dell'Uoc Neurologia e la sua équipe, per aver accolto con favore ed entusiasmo la proposta di avvio di un Infopoint Aism, un servizio già sperimentato nel passato e che, oggi, viene ripreso grazie alla generosità e disponibilità di chi conosce profondamente la SM perché ad essa dedica il proprio impegno professionale quotidianamente. - dichiara Francesca Di Giovanni, Vicepresidente della Sezione Provinciale Aism Roma - Un progetto che ci permette di esercitare un'azione costante di dialogo con le Persone con Sclerosi Multipla, i loro familiari e i caregiver, e che si configura come l'inizio di una lunga strada da percorrere tutti insieme, il cui traguardo è quello di rendere migliore la qualità di vita delle PcSM e patologie correlate", conclude Francesca Di Giovanni. (segue) (Com)