Sanità: al San Filippo Neri "Infopoint Aism" per persone con Sclerosi Multipla e loro familiari (4)

- "Da molti anni il Centro Sclerosi Multipla di II livello del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Asl Roma 1 ha una proficua collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla", dichiara la dottoressa Maria Concetta Altavista, Direttrice dell'Unità di Neurologia della ASL Roma 1. "Alla luce di questo rapporto più che ventennale ed essendo ormai superate le restrizioni per le attività in presenza connesse alla pandemia Covid, abbiamo potuto dare il via a un Infopoint gestito in presenza dai volontari Aism presso gli ambulatori di Neurologia che si trovano al III piano del padiglione A del San Filippo Neri. L'Infopoint sarà attivo tutti i giovedì, mattina e pomeriggio, a partire da oggi 29 febbraio 2024. I volontari forniranno le informazioni e le indicazioni alle persone con Sclerosi Multipla che vengono seguite presso il Centro". (segue) (Com)