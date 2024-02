Sanità: al San Filippo Neri "Infopoint Aism" per persone con Sclerosi Multipla e loro familiari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordiamo che la Sclerosi Multipla è una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale e può causare disturbi molteplici e spesso non prevedibili che variano da persona a persona e possono coinvolgere la vista, il coordinamento degli arti, la sensibilità o l'equilibrio. L'informazione e la diagnosi tempestiva rappresentano un punto di partenza fondamentale per garantire una gestione adeguata della malattia. Attraverso esami neurologici, diagnosi e analisi di laboratorio è possibile adottare terapie farmacologiche che puntino a preservare e migliorare la qualità di vita dei pazienti, rallentando la progressione della Sclerosi Multipla e facilitando la gestione dei sintomi. (Com)