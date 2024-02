Ucraina: Borghi (Iv), Lega si astiene, M5s vota contro risoluzione, contraddizioni solo italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli stessi minuti in cui Putin da Mosca minacciava l'Occidente con toni sempre più bellicosi, il Parlamento europeo votava una risoluzione per sancire il principio che la Ue deve sostenere l'Ucraina con tutto ciò che è necessario a Kiev per vincere la sua guerra di liberazione. E su questa risoluzione, la Lega si astiene e il Movimento cinque stelle vota contro", segnale sui social il presidente dei senatori di Italia viva, Enrico Borghi. "Si pone un duplice, sempre più grande tema: 1) può l'Italia avere un governo dove il partito del vicepremier al dunque si schiera con Mosca?; 2) può l'Italia avere all'opposizione un ex presidente del Consiglio che punta a guidare la minoranza (a causa della leggerezza e sprovvedutezza della leadership Pd) e che vota contro l'Ue, l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica? Queste due clamorose contraddizioni, che esistono sono in Italia, saranno destinate ad acuirsi. E sarà anche su questo che si voterà il prossimo giugno: tra chi sta con la libertà, e chi non sa distinguere tra democrazia e autocrazia", conclude. (Rin)