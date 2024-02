Roma: assessore Patrimonio, palestra Legalità Ostia luogo inclusione, concessione per 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una mattinata di appelli a vuoto, con il supporto delle opposizioni che hanno garantito il numero legale, sono stati avviati i lavori di oggi in Assemblea capitolina: la delibera per l'avvio dell'iter per la costruzione di un nuovo mercato a Torre Maura, già in discussione, è stata rinviata per consentire la presentazione della delibera per la concessione per 20 anni più 20 dell'immobile di via dell'Idroscalo a Ostia all'Asilo Savoia per la prosecuzione delle attività della palestra della Legalità. A illustrare l'atto è stato l'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, che ha spiegato: "Ringrazio tutta l'Aula che ci consente di onorare l'anniversario della palestra della Legalità che ricorre domani approvando questo atto. Oggi l'Assemblea capitolina concede per una durata di 20 anni più 20 all'Asilo Savoia l'immobile di via dell'Idroscalo, che ha trasformato un luogo simbolo della criminalità in un luogo simbolo di inclusione sociale, sport, benessere, cultura e recupero dei minorenni svantaggiati sul territorio. La struttura dal 2017 grazie alle attività anche dell'associazione sportiva dilettantistica che si è costituita e dà lavoro a 14 giovani, ha erogato 725 abbonamenti annuali gratuiti di cui 476 a minorenni, e in modo naturale è stata individuata da Sport e salute come uno dei 4 presidi di valenza sportiva e sociale a Roma. Una storia gloriosa che va avanti da qualche anno con il concerto delle istituzioni tutte".(Rer)