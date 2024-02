Sanità: assessore Lavoro, grazie a presidente Rocca il personale medico pronto soccorso torna centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione della proroga delle prestazioni aggiuntive per i medici della disciplina d'Emergenza e Urgenza operanti nei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, la giunta guidata dal presidente Francesco Rocca, consolida il processo di risanamento in corso della sanità nella nostra regione. Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni. "L'accordo, che prevede una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro - ha aggiunto - poggia su una serie di azioni mirate a garantire la copertura dei turni e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle strutture di pronto soccorso e dipartimento d'emergenza e accettazione del Lazio". (segue) (Com)