Sicurezza: Cavo (Nm), abbassiamo i toni, strumentalizzazioni sono pericolose

- Il ministro Piantedosi "ha chiarito la dinamica dei fatti di Pisa e Firenze: manifestazioni non autorizzate o con un preavviso minimo, dirette verso obiettivi sensibili. Ha fornito i numeri: 1.076 manifestazioni autorizzate in Italia dal 7 ottobre in cui nel 3 per cento ci sono stati momenti di tensione, con 26 feriti tra le Forze dell'ordine, 120 sul totale delle manifestazioni del 2023, a fronte di 64 manifestanti feriti. Dati che smentiscono la falsa narrazione di una contrazione della libertà di manifestare nel nostro Paese. Tutto questo non cancella le immagini che abbiamo visto. Hanno fatto male a tutti noi. Hanno fatto male anche a me che sono stata abituata, per il mio lavoro precedente, a vedere le immagini delle piazze: 'I manganelli sui ragazzi sono un fallimento'. Come si fa a non essere d'accordo con il presidente della Repubblica? A Firenze e Pisa possono esserci stati eccessi nella reazione, di cui dovranno essere accertate le responsabilità, senza processi sommari. Ma dobbiamo riflettere anche sulle nostre responsabilità". Lo ha detto Ilaria Cavo, deputata di Noi moderati, intervenendo in Aula alla Camera nel dibattito successivo alla informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui fati di Firenze e Pisa. (segue) (Rin)