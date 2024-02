Sicurezza: Cavo (Nm), abbassiamo i toni, strumentalizzazioni sono pericolose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cavo ha proseguito: "Abbiamo assistito a tentativi di strumentalizzare, di intravedere una strategia politica dietro quanto accaduto. Questo non lo possiamo accettare. Il tentativo di descrivere uno stato autoritario da un episodio isolato è una narrazione falsata e pericolosa. E' da irresponsabili esacerbare gli animi, inasprire tensioni già piuttosto accese. Siamo una forza moderata che cerca moderazione dei toni e nelle azioni. Firenze, Pisa e anche Torino sono tre campanelli di allarme che ci dovrebbero obbligare a moderare i toni. Ed è altrettanto necessario, lo dico condividendo le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che le istituzioni non facciano mai mancare il proprio sostegno alla Polizia. Nell'esprimere solidarietà, a nome di tutto il gruppo Noi moderati, agli agenti oggetto dell'assalto finalizzato alla 'liberazione' di un immigrato clandestino che doveva essere rimpatriato, vorrei lanciare un appello: abbassiamo tutti i toni, assumiamoci ognuno le nostre responsabilità. Non è mai stata messa in discussione la libertà di manifestare, l'auspicio è che chi decide di farlo si affidi alla forza delle proprie idee, più che alla violenza delle proprie azioni. Come ha chiesto il ministro Piantedosi - ha concluso la parlamentare -, recuperiamo quella riserva di saggezza ed equilibrio che abbiamo". (Rin)