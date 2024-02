Infrastrutture: vice presidente Lazio, Roma-Pescara opera strategica per sviluppo economico paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di finanziare integralmente e garantire la sicurezza della linea ferroviaria Roma-Pescara rappresenta un momento cruciale per lo sviluppo economico del nostro Paese. Grazie al Governo e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, possiamo ora proiettarci verso una maggiore crescita e connettività tra due territori. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, e assessore allo Sviluppo Economico. "L'investimento, che ammonta a 720milioni di euro, non solo migliorerà le infrastrutture, ma avrà un impatto positivo sull'intera economia regionale e nazionale, creando opportunità di sviluppo e occupazione per le comunità coinvolte", ha concluso la vicepresidente Angelilli(Com)