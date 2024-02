Trasporto aereo: Repubblica Ceca e Giappone firmano accordo su futura attivazione voli diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblica Ceca e Giappone hanno firmato un accordo sui servizi aerei che sarà la base per la futura attivazione di voli diretti. La firma è avvenuta a Tokyo da parte del ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky e dell’omologa giapponese Yoko Kamikawa. Il Giappone è un partner strategico per la Repubblica Ceca e i due Paesi hanno posizioni identiche su diversi argomenti fondamentali, ha detto Lipavsky. L’incontro di oggi tra i due ministri è stato dedicato alle relazioni bilaterali e a temi economici. Praga e Tokyo hanno anche strette relazioni in cultura, scienza, sport, ha precisato il capo della diplomazia ceca. Il Giappone è, inoltre, il secondo principale investitore nella Repubblica Ceca, che ospita quasi 300 imprese nipponiche. Praga, ha aggiunto Lipavsky, è molto interessata anche a una cooperazione nel campo della sicurezza. (Git)