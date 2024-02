Speciale energia: Di Foggia (Terna), digitalizzazione reti e impianti stoccaggio per favorire transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono convinta che non si possa favorire una transizione energetica se non acceleriamo anche la digitalizzazione delle reti, proprio per poter permettere una migliore gestione della complessità che si sta aggiungendo con con le rinnovabili”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, intervenendo al convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. Allo stesso modo bisogna accelerare “nella realizzazione degli impianti di stoccaggio”, ha aggiunto. (Rin)