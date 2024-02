Speciale energia: Puliti (Saipem), da eolico flottante contributo essenziale per indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo tutte le competenze e le capacità da offrire anche in un settore importantissimo come quello dell’eolico flottante che sicuramente è un contributore fondamentale alla produzione di energia elettrica rinnovabile”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Saipem, Alessandro Puliti, in un messaggio inviato in occasione del convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. L’eolico flottante “può diventare in Italia un contributore essenziale all’indipendenza energetica”, ha aggiunto ribadendo che “abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare e contribuire attraverso questo sviluppo all'indipendenza energetica dell'Italia”. (Rin)