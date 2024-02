Speciale energia: Pichetto, Ue esca da ideologia e metta piedi per terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci aspettiamo un'apertura diversa dell’Ue che esca dall’ideologia e metta i piedi per terra per evitare che l’Ue diventi una casa di riposo per anziani che guardano indietro invece che avanti”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)