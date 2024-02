Speciale energia: Mazzoncini (A2a), serve assolutamente politica Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo stimato che” come Italia “possiamo arrivare a un 59 per cento di autonomia energetica” e dunque, vista l’impossibilità di arrivare al 100 per cento “serve assolutamente una politica energetica europea”. A dirlo è stato l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, in occasione del convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)