Speciale energia: Iacono (Engie), indipendenza passa da processo decarbonizzazione

- “Il processo verso l’indipendenza energetica non può che non passare dal processo di decarbonizzazione, le due cose devono andare di pari passo in parallelo”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Engie, Monica lacono, in occasione del convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. Gli obiettivi devono essere ambiziosi ma fattibili e dobbiamo fare in modo che questo piano ci porti alla sicurezza energetica”, ha aggiunto sottolineando la necessità di partire dal principio “più importante, quello dell’efficienza energetica, ovvero consumare meno attraverso tecnologie più efficienti”. (Rin)