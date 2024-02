Speciale energia: Monti (Edison), puntare su tecnologie futuro con ricadute su nostro sistema industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo ragionare su quali siano le tecnologie del futuro su cui puntare, fra quelle necessarie per decarbonizzare la nostra economia, perché abbiamo la possibilità di dare una ricaduta nel nostro sistema industriale”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, in occasione del convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. “Questo credo che sia un elemento fondamentale che riguarda proprio la politica industriale complessiva del Paese” perché “la politica energetica si deve anche intersecare con quella che è la politica industriale”. (Rin)