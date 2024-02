Spagna: Corte suprema apre procedimento penale per terrorismo contro Puigdemont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola ha deciso di aprire un procedimento penale contro l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, per il reato di terrorismo in relazione ai fatti indagati nel caso "Tsunami Democratic". L'indagine si concentra sulla piattaforma anonima che avrebbe istigato le proteste che sono esplose in Catalogna dopo che era stata resa nota la sentenza del Tribunale supremo che ha condannato i leader indipendentisti coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017. Per l'accusa, Puigdemont sarebbe una delle "menti" dietro i disordini messi in atto in diverse parti della regione. La Corte ha adottato questa decisione dopo aver analizzato la motivazione presentata dal giudice del Tribunale nazionale, Manuel García Castellón, in cui ha esposto le prove che, a suo parere, accreditano la partecipazione di Puigdemont e di altri leader indipendentisti nei fatti oggetto dell'indagine. (Spm)