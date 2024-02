Ue: Renzi, diplomazia svolga ruolo in Ucraina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo d’accordo tutti sul fatto che Putin ha fatto un’invasione criminale. Non si viola il diritto internazionale come ha fatto la Russia. E siamo d’accordo sull’invio di armi, ma la diplomazia deve svolgere un ruolo e questo sta mancando da parte dell’Europa in Ucraina e in Medio Oriente”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo durante l’evento organizzato da Il Giornale "100 giorni alle elezioni - Il futuro dell'Europa", in corso a Milano. “Non c’è da parte della politica una riflessione sugli effetti” in merito alla vicenda nello Yemen, ha osservato Renzi. Gli Houthi sono “ribelli, pagati dagli estremisti iraniani che per cinque anni hanno bombardato l’Arabia Saudita”, per poi smettere “di sparare sugli sauditi, e iniziare oggi “sul Mar Rosso e questo comporta che salta la nostra economia” ha sottolineato il leader di Italia Viva, spiegando in conclusione che quello che accade nel Mar Rosso si traduce in Occidente con “il costo del carrello che esplode”. (Rem)