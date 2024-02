Trasporti: Calenda su Roma-Pescara, ferrovie che compaiono e scompaiono a seconda di ciclo elettorale, scandali italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ferrovie che compaiono e scompaiono a seconda del ciclo elettorale rappresentano uno dei tanti scandali italiani. Tra l'altro a queste prese in giro non crede più nessuno". Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazione di Giorgia Meloni sul finanziamento della tratta Roma-Pescara a dieci giorni dalle elezioni regionali in Abruzzo.(Rin)