Napoli: incidenti e attraversamenti pedonali, il punto in Commissione Viabilità

- Milleduecento chilometri di strade dei quali 270 primarie, per un totale di 3800 strade e piazze in città e 15500 attraversamenti pedonali, dei quali 2500 solo nelle strade primarie: è questa la fotografia del sistema viario cittadino presentata dall’assessore Edoardo Cosenza nel corso della riunione della commissione Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità, oggi presieduta da Aniello Esposito, che ha sollevato la necessità di individuare misure opportune per evitare il ripetersi di investimenti in prossimità di attraversamenti pedonali in diverse aree della città. Le vittime sono state numerose sia al centro che nelle aree periferiche, ha denunciato il presidente, e il servizio di manutenzione di Anm è spesso carente, servono perciò risposte concrete per i cittadini. Nel 2023, ha spiegato Cosenza, è stato fatto uno sforzo imponente per la riverniciatura, con l’utilizzo di vernici più durevoli sul manto stradale, di 1000 attraversamenti pedonali, dei quali 350 in prossimità delle scuole, l’installazione di 100 segnalatori verticali in prossimità degli attraversamenti pedonali, il rifacimento di 500 metri lineari di segnaletica orizzontale, la realizzazione di 12 attraversamenti pedonali rialzati e il ripristino o l’installazione di 600 paline e 1000 sostegni tubolari. (segue) (Ren)