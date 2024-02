Europee: Renzi, sceglieremo candidato migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle elezioni regionali "sceglieremo, come per le comunali, il candidato migliore di volta in volta". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo a margine dell’evento organizzato da Il Giornale "100 giorni alle elezioni - Il futuro dell'Europa", in corso a Milano. Il leader di Italia Viva ha ribadito di sostenere l’attuale sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, perché "scegliamo di volta in volta sulla base del candidato" ha aggiunto. La sfida principale , secondo Renzi, sono le europee alle quali "mancano cento giorni e si gioca il futuro dell’Europa, bisogna mandare a Bruxelles persone capaci di far sentire forte la voce dell’Italia in Europa", ha concluso. (Rem)