Sicurezza: Pastorella (Azione), copertura politica chiama nuova violenza

- "Denunciare le violenze accadute a Pisa e Firenze per mano della Polizia non significa essere di sinistra. Pur ribadendo il sostegno alle forze dell'ordine, riteniamo che sia doveroso soffermarsi a riflettere e condannare quei casi in cui la gestione dell'ordine pubblico non è all'altezza delle aspettative. Non sono le parole di biasimo del presidente della Repubblica, ma è la copertura politica di eventuali violenze a chiamare nuova violenza. Sul governo pesa la responsabilità di dimostrare ai cittadini che lo Stato usa la forza in maniera legittima, proporzionale e corretta". Lo ha detto Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, intervenendo a Montecitorio sull'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui fatti di Pisa e Firenze.(Rin)