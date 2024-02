Russia: Putin, necessario ridurre emissioni tossiche nell'atmosfera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle emissioni tossiche nell'atmosfera in Russia "dovrebbe essere dimezzato". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando all'Assemblea federale (Parlamento russo). "Nel suo complesso, il volume delle emissioni tossiche nell'atmosfera dovrebbe essere dimezzato in tutto il Paese. Ci muoveremo verso questo obiettivo passo dopo passo. Per valutare i risultati, creeremo un sistema di monitoraggio ambientale completo", ha detto Putin. Il leader russo ha evidenziato la necessità di eliminare nei prossimi sei anni 50 siti con i più alti alti rischi ambientali. "È necessario creare incentivi per le imprese e introdurre tecnologie verdi, passare a un'economia circolare", ha concluso Putin. (Rum)