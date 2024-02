Governo: Baldino (M5s), scarica su studenti sue incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ministro, al posto suo avrei chiesto scusa ai ragazzi che chiedono pace e futuro. Invece lei è venuto in quest'Aula a pavoneggiarsi per aver concesso il diritto di manifestare. Dobbiamo forse ringraziarla?". Lo ha detto la deputata Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui fatti di Pisa e Firenze. "Di quali processi sommari alle Forze dell'ordine parlate? Piuttosto è lei che fa un processo sommario ai ragazzi, 'colpevoli' di essere scesi in piazza, come dire che a Cutro i migranti sono morti perché non dovevano partire - ha aggiunto la parlamentare -. Ormai siamo abituati a queste sue sparate. Piuttosto siete voi che avete rimosso in fretta e furia la dirigente del reparto mobile di Firenze per dare uno scalpo all'opinione pubblica. Vi dite dalla parte delle Forze dell'ordine, ma poi scaricate su di loro le vostre incapacità. Non cadiamo nel vostro gioco sporco dello scontro tra buoni e cattivi". (segue) (Rin)