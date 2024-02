Governo: Baldino (M5s), scarica su studenti sue incapacità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baldino ha proseguito: "Voglio ricordarvi di quel funzionario della Polizia di Forlì che denunciò pubblicamente l'atteggiamento del viceministro Bignami che si permise di chiedere alla Polizia di impedire una manifestazione di dissenso contro la presidente Meloni. La stessa presidente Meloni che ieri sera si è posta in aperta contrapposizione con il presidente della Repubblica, Mattarella, il quale ha rivolto, a lei ministro, parole molto forti e nette per ricordare che l'autorevolezza delle Forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Onore a quel funzionario di Polizia che ha ricordato come il diritto di manifestare sia un pilastro della democrazia. E onore a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine che lavorano per la nostra sicurezza - ha concluso l'esponente del M5s - nonostante le gravi carenze di organico e nonostante un governo che non ha stanziato nulla per colmare quei vuoti di risorse umane". (Rin)