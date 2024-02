Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), chiediamo l'esatto numero dei larici interessati dal taglio per pista Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impresa Simico "non ha mai chiarito l’esatto numero dei larici del Bosco di Ronco di Cortina interessati dal taglio, se sia stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica, se siano stati valutati tutti i danni paesaggistici ed ambientali derivanti dalla distruzione di un patrimonio forestale di grande valore naturalistico e identitario: il Governo obblighi l’impresa a farlo”. Lo afferma in una nota la capogruppo di alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, la quale spiega: “abbiamo già chiesto con una interrogazione dello scorso 9 febbraio se quel disgraziato taglio nell’area ai piedi delle Tofane, dove dovrebbe essere realizzato il Cortina Sliding Centre, fosse accompagnato dall’autorizzazione paesaggistica”, aggiungendo che “non abbiamo avuto risposte, poi il 21 febbraio 2024, è stato affidato il taglio alla Lgb forestal service, senza consultazione di più operatori economici. (segue) (Com)