Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), chiediamo l'esatto numero dei larici interessati dal taglio per pista Cortina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, continua Zanella, “risulta che la Simico ha appaltato alla Società Pizzarotti circa due ettari dell’area del lariceto che dovrebbe essere abbattuta per far spazio alla pista ma, dall’esame dell’ultimo piano di gestione forestale del Comune di Cortina, il volume di legno presente in quell’area varia tra i 300 e 350 metri cubi ad ettaro, con un numero di piante che si attesterebbe attorno le 280-300 ad ettaro”. Dalla Determina n.11 del 31 gennaio 2024 di assegnazione dell’appalto alla Lgb forestal sevice, “leggiamo invece che la ditta esecutrice al momento dell’offerta avrebbe stimato in ben 2.200 metri cubi il legname oggetto del taglio, il triplo rispetto ai circa 700 metri cubi che presumibilmente vegetano nei circa due ettari: desumiamo che l’area interessata dal taglio delle piante sarebbe ben più ampia di quanto indicato nel progetto della pista da Bob, coinvolgendo in realtà circa 2000 larici”, conclude. (Com)