Speciale difesa: Chiesa (Fd'I), forze armate orgoglio nazionale e parte migliore della società

- Le forze armate "sono il nostro orgoglio, la parte migliore della società" e "il 4 novembre celebriamo la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale nel ricordo commosso di tutti i nostri caduti". Lo ha detto la deputata e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Difesa, Paola Chiesa. "Ci sono giorni che hanno profondamente segnato la storia della nostra nazione - ha aggiunto -. Siamo diventati una nazione, ma i nostri caduti ci ricordano quanto questo ci è costato. Il 4 novembre ricordiamo il Milite Ignoto, quel soldato senza nome e senza storia, ma che è la storia. Il 4 novembre ricordiamo i nostri eroi. Uomini che sono stati un privilegio per la nostra nazione. Penso al bersagliere Enrico Toti, al capitano di fanteria Eligio Porcu, al capitano degli arditi Ettore Viola. Siamo tutti figli del 4 novembre, figli di una storia che abbiamo il dovere di difendere e di tramandare alle nuove generazioni. È stato un dovere morale votare l'istituzione della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Uomini e donne in divisa che incarnano gli stessi valori dei ragazzi del '99, del monte Grappa, del Piave, dell'Isonzo, dell'Ortigara e che in ogni angolo del mondo sono sinonimo di stabilità e sicurezza", ha concluso Chiesa. (Rin)