Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Croazia, siamo solidali ma nessun dispiegamento di truppe

- In merito alla dichiarazione del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo il quale esiste l'ipotesi di un dispiegamento di truppe di terra francesi in Ucraina, il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, ha affermato che "l'Ucraina viene difesa dagli ucraini". Prima dell'inizio della commissione Parlamentare per la Politica estera, Grlic Radman, ha aggiunto che "ovviamente il Paese ha bisogno del nostro aiuto e noi le abbiamo espresso solidarietà fin dai primi giorni". (Seb)