Speciale difesa: Mar Rosso, "Der Spiegel", fregata tedesca ha sparato contro drone degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco aveva commentato l'incidente senza fornire particolari, comunicando che "il caso è stato risolto in quanto non si trattava di un drone ostile, come è diventato chiaro soltanto in seguito". Il dicastero non aveva reso noto a quale Paese alleato fosse stato successivamente assegnato il velivolo. In precedenza, la fregata aveva abbattuto due droni degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen, da cui era stata attaccata. Come evidenziato da fonti militari, l'incidente del Reaper evidenzia lo scarso coordinamento tra Aspides e Poseidon Archer, l'operazione di Stati Uniti e Regno Unito nel Mar Rosso. Entrambe le missioni hanno come obiettivo la sicurezza e la garanzia della libertà di navigazione nell'area. Mentre Aspides ha natura esclusivamente difensiva, Poseidon Archer prevede il bombardamento aeronavale delle posizioni degli Houthi in Yemen (Geb)