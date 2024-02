Speciale difesa: Ucraina, vertice di Tirana, Zelensky chiede sostegno a leader Balcani e lancia cooperazione su produzione armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai Paesi dei Balcani un aiuto concreto nella lotta per respingere l'invasione russa, auspicando anche una maggiore cooperazione con i partner della regione in termini di industria della difesa. Questo quanto emerso dal vertice Ucraina-Europa sudorientale tenutosi a Tirana, ospitato dal primo ministro albanese Edi Rama, che con Zelensky ha siglato un Trattato di amicizia tra le due nazioni. Nel corso della riunione con i leader dei Balcani, il presidente ucraino ha proposto di lavorare insieme in materia di produzione di munizioni, istituendo anche uno speciale forum dedicato all'industria della difesa. Zelensky ha menzionato infatti i "problemi nella fornitura di munizioni che influenzano la situazione sul campo di battaglia ed è per questo che siamo interessati alla coproduzione di munizioni con voi e i nostri partner". "La nostra squadra di governo presenterà tutti i dettagli e proponiamo di organizzare un forum speciale per l'industria della difesa tra Ucraina e Balcani, a Kiev o in una delle vostre capitali", ha aggiunto. La proposta di Zelenksy non ha ricevuto una risposta concreta, né in senso affermativo né negativo, ma effettivamente le nazioni della regione, facenti parte dell'ex blocco comunista, hanno avuto una tradizione nella produzione di munizioni e armi, mantenendo tuttora delle capacità interessanti nella prospettiva di Kiev. (Alt)