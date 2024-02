Superbonus: M5s, Meloni disperata, non sa nemmeno leggere i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una premier disperata, che ha portato al collasso l'economia del Paese alla velocità della luce, che ha affossato la produzione industriale, che sta scassando i conti pubblici con un aumento del debito, non sa nemmeno leggere numeri che risulterebbero comprensibili a un bambino delle elementari. Reitera la bufala dei 160 miliardi di buco causato dal superbonus, che in realtà ha attivato investimenti per 107 miliardi, senza rendersi conto che se si trattasse di buco il suo governo sarebbe responsabile di un falso in bilancio avallato da Ragioneria e Corte dei conti". Lo comunicano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato. (segue) (Com)