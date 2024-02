Superbonus: M5s, Meloni disperata, non sa nemmeno leggere i numeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi, Meloni sostiene che con il superbonus sarebbero stati ristrutturati castelli per un miliardo di euro - aggiungono i parlamentari del M5s -. Anche qui una bufala monumentale, visto il costo per otto castelli è stato di un milione di euro, come emerge nitidamente dai dati Enea. Dalla bufala sui castelli ai castelli di bufale il passo è breve. Per far dimenticare i disastri economici del suo governo, la premier si aggrappa a un dato che rappresenta lo 0,001 per cento di tutti gli investimenti attivati con il superbonus. Peraltro, parliamo di una manciata di dimore storiche aperte al pubblico, altro che castelli. Ah, piccola nota finale: è chiaro che per la Meloni la vittoria della Todde in Sardegna è colpa del superbonus". (Com)