Spagna: caso Kondo, entourage presidente Congresso Armengol smentisce contatti con Abalos

- La presidente del Congresso dei deputati, Francina Armengol, ha assicurato di non aver mai parlato con l'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos in merito al caso Koldo. Lo hanno riferito fonti vicine alla presidente della Camera bassa al quotidiano "El Pais" dopo che il giudice che indaga sul caso ha indicato l'ex ministro ai Trasporti come "l'intermediario" della presunta organizzazione criminale. In particolare, Koldo Garcia avrebbe cercato di scongiurare la richiesta di risarcimento 2,6 milioni di euro da parte del governo delle Baleari, quando Armengol era presidente della giunta regionale, alla società coinvolta per un lotto di mascherine difettose. Le stesse fonti negano che la presidente abbia ricevuto pressioni per ritirare la richiesta di risarcimento parziale. Secondo un'ordinanza del 7 febbraio scorso del giudice del Tribunale Nazionale spagnolo, Ismael Moreno, Abalos si è riunito in un ristorante di Madrid il 10 gennaio scorso con Koldo ed altre persone legate all'organizzazione con l'obiettivo di trovare una soluzione alla richiesta avanzata dalle Isole Baleari. L'entourage della presidente del Congresso ha indicato che tutti i contratti sono stati stipulati legalmente, controllati e non sono dipesi da decisioni personali dell'ex presidente. (Spm)