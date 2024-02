Roma: presidente Municipio VIII, no a mondiali di Atletica, ennesima occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ritirata candidatura ai mondiali di atletica leggera nel 2027 "e la sconfitta nella corsa a un evento strategico come Expo 2030 sono due vere e proprie bastonate per la Capitale e rappresentano il disinteresse del governo Meloni su eventi fondamentali per Roma". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri. "Sconfitte che dimostrano quanto la Capitale di Italia non sia a cuore a questo governo di destra. Il no ai mondiali di atletica è l'ennesima occasione persa per lo sport e per la Capitale, ma anche un segnale che serve anche a Roma Capitale per rispondere rilanciando il rapporto con il Coni e con il mondo dell'associazionismo sportivo di base della città che ha bisogno di segnali più forti per legare la promozione sportiva territoriale a opportunità di scala nazionale e internazionale. Non solo le Federazioni sportive, ma anche l'offerta sportiva cittadina è stata colpita è necessario quindi valorizzare un'alleanza di intenti".(Com)